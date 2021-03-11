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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Zeytinburnu’nda silahlı saldırı: 1 yaralı

Zeytinburnu’nda silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay yeri inceleme

İlk Müdahale Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Polis ekipleri
-Vatandaşlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda bir kişi daha önceden husumetli olduğu öğrenilen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurularak yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 17.45 sıralarında Zeytinburnu Telsiz mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler daha önce husumetli oldukları öğrenilen arkadaşları Feyyaz D’yi görüşmeye çağırdı. Görüşmek için evden çıkan Feyyaz D. motosiklet ile gelen iki kişi tarafından silahla bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan şahıslar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunurken polis ekipleri saldırgan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. (FT- MB-
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