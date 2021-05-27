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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Zeytinburnu’nda özel harekat polisi intiharı engelledi

Zeytinburnu’nda özel harekat polisi intiharı engelledi

Özel harekatçının müdahalesi

Uyuşturucu Madde İntihar Girişimi Harekat Polisi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

- Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda intihara kalkışan bir genç ortalığı birbirine kattı. Özel Harekat Polisi cama çıkan gence hamle yaparak çekip içeri aldı. Olay, dün Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/9 Sokak’ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisindeki bir genç cama çıkarak intihar girişiminde bulundu. Mahalleli durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik yatağı açarak tedbir aldı. 112 personeli hazır beklerken polis ekipleri ikna çabalarına başladı.
Uzun süren çabalar genci intihar girişiminden vazgeçiremedi. Özel Harekat polisi camda bulunan gence doğru hamle yaparak içeri çekti. İntihar girişimi bu şekilde son bulurken genç 112 ekiplerine teslim edildi.
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