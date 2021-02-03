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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Zeytinburnu’nda kıyıya oturan geminin çevresinde dalgıçlar inceleme yaptı

Zeytinburnu’nda kıyıya oturan geminin çevresinde dalgıçlar inceleme yaptı

Dalgıçların incelemeleri

Argo Kargo Gemisi İlham Hasar Tespit 

-Kıyı emniyet ekipleri
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da fırtına sebebiyle kıyıya oturan STREAMLINE isimli geminin bekleyişi sürerken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı dalgıçlar, kıyıya vuran geminin çevresinde inceleme yaptı. Zeytinburnu, Ahırkapı'da fırtına nedeniyle 108 metrelik Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi geçtiğimiz Cuma günü kıyıya oturdu. Geminin kaptanı Azerbaycan uyruklu 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve gemi çalışanı 23 Nurlan Glinjov 'varagele' sistemiyle kurtarılmıştı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kıyıya oturan kargo gemisine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Geminin kıyıya vurduğu bölgede dalış yapan dalgıçlar geminin alt bölümünde incelemede bulundu. Gemide hasar tespit çalışması yapılarak herhangi bir sızıntının olup olmadığına bakıldı. Kıyıya oturan geminin akıbetinin ne olacağı ise belirsizliğini koruyor. (CS-HK-
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