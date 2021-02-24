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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Zeytinburnu'nda karaya oturan gemiden yakıt sızmaya başladı

- Zeytinburnu'nda karaya oturan gemiden yakıt sızmaya başladı

Gemi havadan drone detay

Argo Şiddetli Fırtına Kargo Gemisi İlham 

-Sızan yakıt detay
-Gemi genel detay

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda, sürüklenerek karaya oturan 108 metrelik Comoros bayraklı gemi 27 gündür kurtarılmayı bekliyor. Geminin havadan drone ile çekilen görüntülerde yan taraflarından yakıt sızıntıları olduğu görüldü.
Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle 29 Ocak Cuma günü Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi karaya oturmuştu. Gemide mahsur kalan Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov çalışmaların ardından yara almadan kurtarılmıştı. Gemi 27 gündür kurtarılmayı beklerken son durumu havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde geminin denize bakan tarafından yakıt sızmaya başladığı görüldü.
Öte yandan geminin tamamen batmasının önüne geçmek için halat ile taşlara bağlanmıştı. (EG-
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