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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Zeytinburnu'nda karaya oturan 108 metrelik gemi yan yattı

Zeytinburnu'nda karaya oturan 108 metrelik gemi yan yattı

Gemi detay

Argo Şiddetli Fırtına Kamera Kargo Gemisi İlham 

-Dalgalar detay
-Su altında kalan kısım detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

- Zeytinburnu'nda sürüklenerek karaya oturan 108 metrelik Comoros bayraklı geminin sol kısmı etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle yan yatarak sular içinde kaldı. Geminin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle geçtiğimiz hafta, Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi karaya sürüklenmişti. Gemide mahsur kalan Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov çalışmaların ardından kurtarılmıştı. Gemi kurtarılmayı beklerken dün akşam etkili olan fırtına nedeni ile sol kısmı tamamen suların içerisinde kaldı. Sol tarafının suların kapladığı geminin yan yattığı görüldü.
Öte yandan dev dalgaların dövdüğü gemide suların zaman zaman güverte kısmına kadar çıktığı görüldü.
Geminin son durumu havadan drone kamerası ile görüntülendi. (EG-
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