Zeytinburnu’nda kamyonetle makas atan şahıs yakalandı



- Zeytinburnu Sahil Yolu üzerinde, bir şahsın kamyonetle makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine ekipler, şahsı yakaladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada; Hasan M.’nin 18 Şubat’ta Zeytinburnu Sahil Yolu üzerinde, kamyonetle makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşıldığı belirlendi. Bunun üzerine 34 MIK 80 plakalı araç sürücüsü Hasan M. ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucu yakalandı. Sürücü Hasan M. 'e KTK'nın 46/2g maddesinden bin 339 TL, 44/1b maddesinden 314 TL olmak üzere toplamda bin 653 TL idari para cezası uygulandı. Hasan M. 'in sürücü belgesi KTK'nın 45. maddesine istinaden gerekli sağlık şartlarını sağlayana kadar geçici olarak iptal edildi. Ayrıca sürücü Hasan M. trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesine istinaden işlem yapılmak üzere Şehit Bülent Üstün Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.



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