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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Zeytinburnu’nda iplik fabrikasında yangın paniği

Zeytinburnu’nda iplik fabrikasında yangın paniği

Fabrikanın alevli şekilde yanan bahçesinden görüntü

Fabrika Yangın Paniği Sağlık Ekibi İplik Fabrikası Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda bulunan bir iplik fabrikasının kumaşlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay, saat 04:45 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak üzerinde bulunan bir iplik fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iplik fabrikasının kumaşlarının depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle fabrikanın bir kısmı alevler içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken yangında herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
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