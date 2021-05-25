Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Zeytinburnu'nda daire alev alev yandı

Zeytinburnu'nda daire alev alev yandı

Cep telefonu alevli yanma

Kamera Nadan Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Trol 

-Olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışması

( İSTANBUL - TOPLU) İSTANBUL

- Zeytinburnu'nda bir apartman dairesi alev alev yandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.Edinilen bilgilere göre Gökalp Mahallesi 42/2 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm daireyi sardı. Yangın sırasında binadan koparak aşağı düşen parçalar korkuttu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 apartman sakinine ambulansta sağlık ekipleri müdahale etti.Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement