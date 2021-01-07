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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Zeytinburnu'nda çaldılar, Esenyurt'ta satarken yakalandılar

Zeytinburnu'nda çaldılar, Esenyurt'ta satarken yakalandılar

Baskın anı

Tekstil Fabrikası Fabrika Akalan Kamera Hırsız 

-Şüphelilerin yere yatırılması
-Araç içerisinde çalıntı ürünler
-Adliyeye sevk edilmeleri

( İSTANBUL )- Çaldıkları malları satarken yakalandılar, "biz nakliye yapıyorduk" dediler İSTANBUL

- İstanbul’un çeşitli ilçelerinde hırsızlık konularına karışıp, Esenyurt'ta bir otoparkta anlaştıkları alıcılara malları satan üç hırsız yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. Arabada 2 bin 500 adet tekstil ürünüyle basılan hırsızlar, neden çaldınız sorusuna ise, “biz nakliye yapıyorduk” cevabını verdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları çalışmalarda İstanbul’un çeşitli ilçelerinde defalarca hırsızlık suçuna karışmış üç kişinin Esenyurt’ta çalıntı ürünleri sattığını tespit etti. Bir otoparkı mesken tutan hırsızlar, gece saatlerinde çaldıkları malzemeleri hemen sabahında anlaştıkları kişilere burada nakil işlemi yapıldığını öğrenince otoparkı takip altına aldı. Geçtiğimiz pazartesi günü ise yüklü bir minibüsle gelen hırsızlar, çaldıkları malzemeleri başka bir arabaya yükledikleri sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındılar. “Biz naklediyorduk” Zeytinburnu'nda bir tekstil fabrikasından 2 bin 500 adet tekstil ürünü çalan hırsızlar yakayı Esenyurt'ta ele verdi. Polis ekipleri satış gerçekleştiği esnada baskın düzenledi.
Polisi karşılarında gören hırsızlar şok oldu. "Polis ekiplerinin neden çaldınız?" sorusuna ise, “Biz naklediyorduk” cevabını verdiler. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların daha öncede çeşitli hırsızlık olaylarından suç kaydı olduğu öğrenildi. Yapılan suçüstü operasyon ise kameraya böyle yansıdı.
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