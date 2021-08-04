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Zeytinburnu'nda askeri kamuflajlı 9 kaçak göçmen yakalandı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Zeytinburnu'nda askeri kamuflajlı 9 kaçak göçmen yakalandı

Zeytinburnu'nda askeri kamuflajlı 9 kaçak göçmen yakalandı

Şahısların emniyete getirilmesi

Sosyal Medya Kaçak Göçmen Harekete Geç Terör Örgütü Sınır Dışı 

-Şahısları fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu'nda sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından gerçekleştirilen operasyonda askeri kamuflajlı 9 kaçak göçmen yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, 21 Temmuz'da Zeytinburnu Kazlıçeşme sahil mevkiinde askeri kamuflajlı şahıslara ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucu görüntülerde yer alan ve kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu M.R.(27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) 9 şahıs, 03. Ağustos'ta Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Herhangi bir suç veya terör örgütü ile bağlantılarının bulunmadığı belirlenen 9 kişinin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. (RU-
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