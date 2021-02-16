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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Zeytinburnu’nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Zeytinburnu’nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Bina çatısının alev alev yandığı anlara ait cep telefonu görüntüsü

Çatı Katı Polis Cep Telefonu Polis Ekipleri Trol 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü
-Sokağa dökülen vatandaşlardan görüntü
-Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşlara polis ekiplerinin uyarısından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda bir binanın çatı katı alev alev yanarken korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü. Binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken yangında herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay, saat 00:00 sıralarında Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi Seyit Nizam Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen tüm çatıyı kaplayarak alev alev yanmaya başladı.
Binada bulunan vatandaşlar korku ve panik yaşayarak sokağa döküldü. Polis ekiplerinden vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı Yangın nedeniyle sokağa dökülen ve sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşlara polis ekipleri tarafından anonslarla uyarılar yapıldı. Binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
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