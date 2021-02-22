Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Zeytinburnu’na dağıtım sağlayan trafoda yangın

- Zeytinburnu’na dağıtım sağlayan trafoda yangın

yangından görüntü

Kırköy Elektrik Trafosu Elektrik Dağıtımı Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-itfaiyeden görüntü
-itfaiye müdahale ederken görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu Kazlıçeşme’de, ilçeye elektrik dağıtımını yapan trafonun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın söndürüldü. Yangın, saat 12.30 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Zakirbaşı Sokak'ta bulunan iki katlı elektrik trafosunda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye elektrik dağıtımını sağlayan merkez trafonun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden görevliler, durumu itfaiyeye haber verdi. Dumanlar kısa sürede çatının büyük bir kısmını kaplarken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri güvenlik amaçlı sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik kesilmediği için bir süre yangına müdahale edemedi. Ardından Bakırköy ve Zeytinburnu’ndan takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, elektriğin kesilmesiyle yangına müdahale etmeye başladı.
Kimsenin yaralanmadığı yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (MT-ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı