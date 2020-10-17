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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Zeytinburnu metro köprüsünde çocuğun ayağı su giderine sıkıştı

Zeytinburnu metro köprüsünde çocuğun ayağı su giderine sıkıştı

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Hastane Güvenlik Görevlisi Metro Köprüsü Halas 

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu çıkarıldı İSTANBUL

- İstanbul’da Zeytinburnu Metro köprüsünde yürüyen 6 yaşındaki çocuğun ayağı su giderine sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı. Olay, Zeytinburnu Metro köprüsünde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, halası ve kuzeniyle beraber köprü üzerinde yürüyen 6 yaşındaki M.Ç.’nin ayağı su giderinin içine girdi. Ayağı su giderine sıkışan çocuğu kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu çocuğun ayağı sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ağlayan çocuğu Zeytinburnu metrosunun güvenlik görevlisi sakinleştirmeye çalıştı. Güvenlik görevlisi, kucağında taşıdığı çocuğu 112 ekiplerine teslim etti. Ayağından yaralanan çocuk 112 ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
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