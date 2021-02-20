Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Zeytinburnu Kaymakamı'ndan korona virüs denetimi

Zeytinburnu Kaymakamı'ndan korona virüs denetimi

Denetimler görüntü

Polis Hafta Sonu Toplu Taşıma Zabıta Ekibi Zabıta 

-Vatandaşlar Görüntü
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ilçede denetim yaptı. Denetimlere uymayanlara ceza kesildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam 21.00 itibariyle başladı.
Sadece vatandaşların temel ihtiyaçları için yürüme mesafesinde bulunan noktalara gitmesine izin verilirken bu sabah saatlerinde Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ilçenin en işlek caddelerinden biri olan 58. Bulvar üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetime çok sayıda polis ve zabıta ekibi de eşlik etti. Yapılan denetimlerde cadde üzerinde bulunan vatandaşlar tek tek durdurularak neden dışarıda olduğu soruldu. Ayrıca toplu taşıma ve diğer araçlarda tek tek durdurularak izin belgesi soruldu. İzin belgesi olmayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement