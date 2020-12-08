Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Zeytin yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı

- Zeytin yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Olay yerinden foto görüntü

Polis Hastane Ağrı Merkez Direksiyon 

-Yaralının hastaneye gelişi
-Yaralının acile taşınması
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği zeytin yüklü tır şarampole devrildi. Kazada tır kabininde sıkışan sürücü UMKE ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolunun 17. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Nevşehir istikametine seyreden Halil G. (62) idaresindeki 35 AZ 2425 zeytin yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü kabinde sıkışırken yoldan geçen diğer sürücüler tarafından 112 acil Çağrı merkezine haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen UMKE ekipleri sıkışan sürücüyü kısa sürede sıkıştığı yerden kurtardı. Kabinden çıkarılan yaralı sürücü olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Yardım ambulansıyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YA-YC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı