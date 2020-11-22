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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Zeytin işçileri ölümden döndü: 5 yaralı

Zeytin işçileri ölümden döndü: 5 yaralı

AMBULANSA TAŞINAN YARALILAR

Hastane Tahkikat Salar Tarım Akkale 

-YOLA SAÇILAN ZEYTİNLER KASALAR
-YOLDAN DETAYLAR
-EKİPLER
-FARKLI AÇILANDAN DETAYLAR

( ÇANAKKALE )-Traktör devrildi, zeytinlerle birlikte tarım işçileri de yola savruldu ÇANAKKALE

- Çanakkale'de hasattan dönen traktörün devrilmesi sonucu, zeytin ve tarım işçileri anayola savruldu. Kazada, 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Çanakkale'nin Ezine ilçesi Geyikli Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Halil Saydanın kullandığı 17 SD 599 zeytin hasadından dönen tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi. Zeytinlerle birlikte kasada bulunan tarım işçileri de yola savuldu. Yoldan geçen diğer işçilerin yardımı ile kasaların altında kalan kişiler çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ezine Devlet hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. (AÇ-HA)
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