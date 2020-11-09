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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Zeytin hasadı başladı - OSMANİYE

Zeytin hasadı başladı - OSMANİYE

- Zeytin bahçesinde hasat yapılması - Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık'ın konuşması - Zeytinin fabrikada işlenmesi - Üreticilerden Emrullah Uslu'nun konuşması Osmaniye 'de zeytin hasadı başladıOSMANİYE (AA) - Çukurova'nın önemli zeytin üretim merkezlerinden bir olan Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde yağlık ve salamura zeytin hasadına başlandı.Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, ilçede zeytin toplanan köylerde işçilerle birlikte zeytin hasat etti.Kaymakam Arık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 450 bin dekar ekim alanı bulunan ilçede, 50 bin dekarlık alanda zeytin üretimi yapıldığını söyledi.

Bu yıl geçen seneye oranla zeytinden aynı verimi almayı beklediklerini ifade eden Arık, şöyle devam etti:"Çiftçilerimiz için zahmetli bir hasat dönemi başladı.
Bu yıl havaların kurak gitmesine rağmen üreticilerimiz verimden memnun. Yöremizde yaklaşık 968 bin zeytin ağacından 7 bin 690 ton civarında zeytinyağı alınması hedefleniyor. Ürünümüzün markalaşarak hak ettiği değeri kazanması gerekmektedir. Bu anlamda birlik oluşturulması ve bu ürünün değer kaybı yaşamadan hem üreticilerimizin yüzünü güldürmesi hem de piyasaya girmesi için İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve ziraat odamız ile bir araya gelerek çalışmalar yapacağız. Üreticimiz kazanırsa ilçemiz kazanır. İlçemiz kazanırsa ekonomimiz güçlenir. Bizler kaymakamlık olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyoruz."Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser de yörede kurak arazileri değerlendirmek amacıyla Kadirli Ziraat Odası ile çiftçilere fidan dağıtılarak zeytinciliğe yönlendirildiğini söyledi.

Üreticilerden Emrullah Uslu ise havaların kurak gitmesine rağmen bu yıl verimin iyi olduğunu dile getirdi.

Fabrika Asad Zeytin Ağacı Kaymakamlık Zeytinyağı 

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