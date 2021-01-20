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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yıl dönümü geride kalırken Cinderes’teki halk güvende

- Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yıl dönümü geride kalırken Cinderes’teki halk güvende

Suriyeli Muhammed Baraket ve Muhammed Talha ile röportaj

Alışveriş Terör Örgütü 

-Cinderes'ten detay
-sivillerin günlük yaşamı
-sokakların hareketi

( AFRİN ) AFRİN

- Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yıl dönümü geride kalırken, Cinderes’teki halk terör eylemlerden uzak ve normal hayatını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Suriye topraklarında yer alan Afrin'in, PKK/YPG terör örgütünden kurtarılması amacıyla başlatılan harekatının Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. Yılı. Bölgenin terörden temizlenmesi için başlatılan operasyonun ardından terörden arındırılan bölgede yaşayan halk artık güvende. Güvenliğin sağlandığı bölgede normal hayatın hareketlenirken halk alışverişini de güvenle yapıyor. Harekatının başladığını hiç unutmayan Muhammed Baraket, “Bölgeyi ve özellikle Afrin, Cinderes’i terörden temizlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Zeytin Dalı Harekatı başlatmıştı ” ifadesini kullandı. Ailesiyle Cinderes kent merkezinde yaşayan Muhammed Talha ise, “ Çok şükür Cinderes dahil olmak üzere bütün bölgede barışta ve güvende. Biz de çok iyiyiz ve güvende yaşıyoruz . Zeytin Dalı Harekatı'nın sonrasında artık problem olmadan yaşıyoruz. Hayatımızı normal bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

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