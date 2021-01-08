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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Zeytin ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Zeytin ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay yerinden detayları

Polis Zeytin Ağacı Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-112 ve polislerin detayları
-Hayatını kaybeden yaşlı adamın yakınları detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te, zeytin ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Nizip İlçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinde yabancı uyruklu Ahmet Şerif (64) 3 metre yükseklikteki zeytin ağacından düştü. Yerde hareketsiz halde yatan Şerif’i görenler durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken Şerif’in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (RY-SD-
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