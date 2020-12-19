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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Zeytin ağacındaki not ve para şok etti...'Ailem koronaya yakalandı, almak zorunda kaldım. Hakkınızı helal edin'

Zeytin ağacındaki not ve para şok etti...'Ailem koronaya yakalandı, almak zorunda kaldım. Hakkınızı helal edin'

ZEYTİN AĞACINDAN DETAYLAR

Zeytin Ağacı Akalan Helal Allah Irak 

-PARA VE NOTTAN DETAYLAR
-RÖPORTAJ
-DETAYLAR

( BURSA ) Zeytin ağacındaki not ve para şok etti..."Ailem koronaya yakalandı, almak zorunda kaldım. Hakkınızı helal edin" BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesinde bir zeytin ağacında asılı bulunan not herkesi hayrete düşürdü. Ağaca asılan bir poşetin içinde 150 TL ve bir not bulundu. Notun üzerinde, “Yapraklarınızı almak zorunda kaldım. Ailem koronaya yakalandı. Hakkınızı helal edin” yazıyordu. Son zamanlarda uzmanlar zeytin yaprağının çayı yapıldığı takdirde koronaya iyi geldiğini açıklamışlardı. Geçimini yüzde 90 zeytin ile sağlayan İznik’te zeytin yaprağına ilgi büyümeye başladı.
İznik Boyalıca yolu üzerinde bir zeytin bahçesinde ağacın dalına içinde not ve para bırakılan poşet asıldı. Tarlasına giden Veysel Çil, gördüğü poşet karşısında şok oldu. Poşeti açan ve içinden not ile birlikte 150 TL’yi gören Çil, şaşkınlığını gizleyemedi. Notun üzerinde “Yapraklarınızı almak zorunda kaldım. Ailem koronaya yakalandı. Hakkınızı helal edin” yazısını gören Çil duygulandı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Çil, “Hakkım sonuna kadar helal olsun. Para bile bırakmasına gerek yoktu. Derdine deva olur inşallah. Herkes isteyen gelsin isterse ağacımızı söksün götürsün hiç önemli değil” dedi.

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