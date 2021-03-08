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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Zeynep Kamil Hastanesi'nde korkutan yangın

Zeynep Kamil Hastanesi'nde korkutan yangın

Hastaların binaya taşınması

Bebek Tüp Bebek Ameliyat Trol 

-İtfaiye
-Hastane detay
-Röportaj

( İSTANBUL -2)-Yangın çıkan binadaki hasta ve personel başka binaya taşındı İSTANBUL

- Üsküdar’daki Zeynep Kamil Doğum Hastanesinde yangın çıktı. Yangının çıktığı binadaki hastalar ve personel başka bir binaya taşındı. İtfaiye yangını kontrol altına aldı. Üsküdar'daki Zeynep Kamil Doğum Hastanesinde saat 06.15 sıralarında yangın çıktı. Yangının tüp bebek merkezinin bodrum katındaki elektrik panolarından çıktığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıktığı binadaki tüm hasta ve personeller, başka bir binaya taşındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olaya tanık olan Nilgün Yalçınkaya, "ameliyata hazırlanıyoruk. Alarm çaldı. Hepimiz apar topar aşağı indik. Alev yoktu ama koku vardı. Herkesi karşı binaya aldılar. İçeride fenalaşanlar oldu" dedi.

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