Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Zehirlenmesine rağmen hayat kurtarmaya devam etti

Zehirlenmesine rağmen hayat kurtarmaya devam etti

İtfaiyecinin yanan evden çıkarılışı

İlk Müdahale Yat Kurtarma Sağlık Ekipleri Müstakil Ev Yangına Müdahale 

-İtfaiyecinin ambulansa bindirilmesi
-İtfaiyecinin tekrar yangın alanına dönmesi
-Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, zehirlenmesine rağmen işini bırakmayarak çalışmaya devam etti.Edinilen bilgiye göre, Erkilet General Emir Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yangın çıktı. Olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Bir kişinin yangın sırasında evde olduğunun öğrenilmesiyle itfaiye ekipleri pencere ve kapıdan içeri girdi. Yoğun dumanlar arasında yangını söndürmeye çalışan bir itfaiyeci dumandan etkilendi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle ambulansa taşınan itfaiye eri, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanstan inerek yangın alanına geri dönerek söndürme çalışmalarına katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı