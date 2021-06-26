Zehirlenenlerin sayısı yükseliyor o sahte içkiler böyle yakalanmış

-Ele geçirilen alkoller



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde 13 kişinin zehirlenmesine ve 1 kişinin ölümüne sebep olan sahte içkilerin ele geçirildiği anlar ortaya çıktı. Ayrıca bu sabah 1 kişi daha sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların olduğu bilgisi üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipler kısa sürede sahte alkol operasyonu başlattı. Hastaneye başvuran 13 kişinin kullandıkları sahte alkollerin nerede satıldığını tespit eden ekipler, kısa sürede söz konusu büfeye operasyon gerçekleştirdi. 12 kişiyi zehirleyip, 1 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerin ele geçirildiği anlar ortaya çıktı. Sahte içkileri muhafaza altına alan polis ekipleri, işyerinde bulunan N.U.’yu de gözaltına aldı. Toplam sayı 14'e yükseldi Öte yandan bu sabah saatlerinde bir kişi daha sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Polisin devam eden operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin alınan ifadeleri sonucunda polis ekipleri operasyonu genişletti. 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 52 litre sahte içki, 200 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 20 şişe gümrük kaçağı içki, 260 cinsel içerikli hap, 7 cinsel gücü artırıcı jel ele geçirildi. 13 kişinin zehirlenmesine ve 1 kişinin ölümüne sebep olan sahte içkilerin M.D., tarafından yapıldığını tespit edilmesi üzerine dağıtım merkezi olduğu iddia edilen adreste yapılan aramada 102 litre etil alkol, pet şişiler içinde 74,5 litre el yapımı sahte alkollü içki bulunarak muhafaza altına alındı. Gözaltındaki 4 kişinin soruşturması sürüyor.

