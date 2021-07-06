Zehirlenen sakat ve hasta köpeklerinin başında göz yaşı döktü

-SAHİBİNİN ÖLEN KÖPEKLERİN BAŞINDA AĞLAMASINDAN GÖRÜNTÜ

-ZEHİRLENEN KÖPEKLERİN ACI İÇİNDE İNLEMESİNDEN GÖRÜNTÜ

-KÖPEKLERDEN DETAYLAR

-KÖPEKLERİ BESLEYEN NURTEN SELVİ RÖPORTAJ



( BURSA - ÖZEL-DRONE)- Kahraman hayvansever zehirlenen 9 hasta köpekten 7'sini kurtardı- Zehirlenen köpekler acıdan inlerken sahibinin yüreği parçalandı- Zehirli mamayı yiyen köpeklerden ikisi öldü, 9'u ölümle pençeleşiyor BURSA



- Bursa'da bir hayvanseverin çiftliğinde baktığı sakat ve hasta köpekler zehirlendi. Zehirlenen 2 köpek ölürken, 9'u ise can çekişiyor. Keles ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Nurten Selvi, 33 sokak köpeğini sahiplenerek ilçeden 1 kilometre uzaklıktaki bağ evinde kendi imkânlarıyla bakıyor. Emekli öğretmenin baktığı sokak köpeklerinden 11 tanesi kimliği belirsiz kişilerce zehirlendi. Zehirlenen köpeklerden 2 tanesi telef oldu. Köpeklerinin zehirlendiğini anlayan emekli öğretmen hemen veteriner çağırtıp hayvanlara müdahale ettirdi. Müdahale edilen hayvanlar zehirlenmenin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen 2 gündür acılar içinde kıvranıyor. Ölen ve acılar içinde kıvranan köpeklerinin başında göz yaşlarına boğulan hayvansever, köpeklerini zehirleyenlere, "Bu canlardan ne istediniz" diye sordu. Sokakta bulduğu sahipsiz köpeklere 12 yıldır baktığını ifade eden Nurten Selvi, "Ben burada felçli, kör ve sakat köpeklere bakıyorum. Bizim bağ evimiz ilçeye 1 kilometre uzaklıkta. Kimseye bir zararımız yok, ama köpeklerimi birileri zehirli mamayla zehirlemiş. Köpeklerimden ikisi öldü. 9 tanesi ise günlerdir acılar içinde kıvranıyor. Kimseye zararı olmayan köpeklerden ne istediniz? Bu hayvanlar bağ evimizde tel örgüyle çevrili bahçede yaşıyor. Kaç gündür acı içinde kıvranıyorlar" dedi.



