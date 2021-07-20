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Zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Zehirlenen ailenin çıkarılmasından detaylar

İlk Müdahale Zehirlenme Gaz Sızıntısı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden detaylar
-Sağlık ekiplerinden detaylar
-Polis ekiplerinden detaylar
-İtfaiye ekiplerinden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak üzerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, 6 kişilik ailenin bulantı ve kusma şikayeti ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde zehirlenmenin gıdadan olmadığı belirlendi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmalarında gaz sızıntısı da olmadığı tespit edildi. Zehirlenen aile, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, ailenin hangi sebepten zehirlendiği araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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