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Zehir tacirlerinin planını polis bozdu
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Zehir tacirlerinin planını polis bozdu

Zehir tacirlerinin planını polis bozdu

Yakalanan şahısların polis aracından inmeleri

Polis Aracı Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Metamfetamin Uyuşturucu Tacirleri 

-Polislerin arasında yürümeleri
-Sağlık kontrolü için hastaneye girişlerdi
-Hastaneden çıkıp polis aracına binmeleri
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Ele geçen uyuşturucunun fotoğrafı

( SAMSUN )- İstanbul'dan güzergah değiştirerek Samsun'a metamfetamin getirirken yakalandılar SAMSUN

- İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirleri, polise yakalanmamak için farklı yolları kullanmalarına rağmen yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a satış amaçlı yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Narkotik polisi, şüpheliler Ö.E., Ü.Ö. ve Azerbaycan uyruklu A.G. adlı kadınla ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. Operasyon için düğmeye basan narkotik dedektifleri, uyuşturucu tacirlerinin İstanbul'dan Kastamonu ve Sinop üzerinden Samsun'a ulaşmak için yola çıktıklarını tespit etti. Narkotik polisin tarafından takipte olan araç Samsun'un Bafra ilçesi, Osmanbeyli mevkiinde düzenlen operasyonla yakalandı. Araçta bulunan Ö.E. ve O.T. ile birlikte 487,81 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonun devamında Bafra ilçesindeki bir adrese yapılan operasyonda Ü.Ö. ile Azerbaycan uyruklu A.G. adlı kadın yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sularla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan Ö.E.Ü. ve Ö.O.T. ile A.G. adlı kadın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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