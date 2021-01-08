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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Zehir tacirlerinin ormana sakladığı uyuşturucuları polis böyle buldu

Zehir tacirlerinin ormana sakladığı uyuşturucuları polis böyle buldu

Ekiplerin orman içinde arama yapması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Ormanlı Polis Ekipleri 

-Ekiplerin uyuşturucuları bulması

( KOCAELİ )- Kocaeli ormanlık alana saklanan 1 kilo 183 gram uyuşturucuyu polisler buldu KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde zehir tacirlerinin ormana sakladığı 1 kilo 183 gram uyuşturucu maddeleri, polis ekipleri narkotik köpeğiyle yaptığı arama sonucu buldu. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ile genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, Gölcük ilçesinde G.A. isimli bir şahsın, sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli şahsın adresine operasyon düzenleyen ekipler, zehir tacirini yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonun devamında ekipler tarafından bölgede ormanlık alanda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, gizlenmiş halde 1 kilo 183 gram sentetik kannabinoid maddesi ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahsın, emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. (MU-GY
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