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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Zehir tacirlerine operasyon: 2 kişi yakalandı

Zehir tacirlerine operasyon: 2 kişi yakalandı

Uyuşturucuların bulunma anlarına ait emniyet görüntüleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Dedektör Köpek 


- Farklı şehirlerden Gaziantep’e uyuşturucu madde sevkiyatı yapan 2 araç polisler tarafından durduruldu. Araç içerisinde inceleme yapan ekipler, narkotik-dedektör köpekler sayesinde 2 kilogram metamfetamin ve 30 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’e uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 aracı takibe aldı. 2 araç batı otobanından şehre giriş yapmak üzereyken durduruldu. Araç içerisinde narkotik-dedektör köpeklerle inceleme yapan ekipler, 2 kilogram metamfetamin ve 30 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemi devam ediyor. (AD-SD-
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