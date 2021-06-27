Zehir tacirlerine geçit verilmeyecek 'Uyuma' uygulaması vatandaşlara tanıtıldı

-Vatandaşlarla röportaj

-Sokakta vatandaşlara broşür dağıtılması

-Yeşilay ve Kızılay başkanları ile röportaj

-Polisin uygulamanın nasıl indirileceğini dile getirmesi



( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Tokat’ta, tek tuşla zehir tacirlerine geçit vermeyecek ’’Uyuma’’ uygulaması vatandaşlara tanıtılarak destek istenildi. Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılay ve Yeşilay Tokat Şubesi gönüllüleri ile birlikte vatandaşlara broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Tek tuşla zehir tacirlerine fırsat vermek istemeyenler için ‘Uyuma’ uygulamasını cep telefonuna indirerek aktif hale getirmesinin yeterli olduğu kaydedildi. Kafeler ve caddelerde yapılan bilgilendirmenin ardından vatandaşlar uygulamayı telefonlarına indirdiği görüldü.

Yeşilay Cemiyeti Tokat Şube Başkanı Dr. Cihat Zülfüoğulları, uyuşturucu ile mücadele de vatandaşların kolluk kuvvetlerini bilgilendirilmesinin oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Bu anlamda hayata geçirilen uygulamanın birçok genci bu tuzaklardan koruyabileceğine dikkat çeken Zülfüoğulları, “Cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilen ve ihbarda bulunan kişinin kimlik bilgilerinin gizli tutulduğu ‘Uyuma’ programını tanıtmak için vatandaşlarımıza broşür dağıttık. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında madde bağımlısı bir bireyle karşılaşıldığında ne yapılması gerektiğini, profesyonel ekiplere nasıl ulaşması gerektiğini anlattık. Yeşilay’ın ücretsiz danışmanlık merkezi var” diye konuştu.

Kızılay Tokat Şubesi Başkanı Faruk Delen ise içki ve uyuşturucunun toplum için büyük bir tehlike olduğunu söyledi.



Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlar ise uyuşturucu ile mücadele kolluk kuvvetleri ile omuz omuza mücadele verilmesi gerektiğini söyledi.





