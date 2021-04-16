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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Zehir tacirlerine büyük darbe

Zehir tacirlerine büyük darbe

Emniyetten görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Uyuşturucu Akalan 


- İstanbul’dan Ankara’ya getirilen yüklü miktarda uyuşturucu Ankara’ya girişte yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, İstanbul’dan Ankara’ya getirilen 19 bin ecstasy hap yakalandığını ve olayla ilgili 5 şüphelinin tutukladığını duyurdu. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “İstanbul'dan ilimize yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine; 15.04.2021 günü Kahramankazan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 7 kilo 500 gram (19.000 adet) ecstasy hap ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 5 şüpheli ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan tutuklanmıştır” ifadeleri kullandı.
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