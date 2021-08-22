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Zehir tacirlerine ağır darbe: 62 kilogram esrar ele geçirildi
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Zehir tacirlerine ağır darbe: 62 kilogram esrar ele geçirildi

Zehir tacirlerine ağır darbe: 62 kilogram esrar ele geçirildi

-ele geçirilen malzemelerin emniyetteki sergisi (görüntüsü)

Hastane Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Altın Gözaltı 

--şüphelilerin emniyetten ve hastaneden çıkarılışı
--genel ve detay görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'ya il dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğinin ihbarını alan Narkotik ekipleri, yol kontrol uygulamasında durduğu iki araçtan 62 kilogram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Diyarbakır üzerinden şehre yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğinin istihbari bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Mamak ilçesi Çalışkanlar Jandarma Uygulama Noktası üzerinde şüpheli gördükleri 34 plakalı iki aracı durdurdu. Narkotik Köpeği Fox ile birlikte araçlarda yapılan aramalarda toplam ağırlığı 62 kilogram olan esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler H. Ç., E. İ. ve C.P. hakkında ise adli işlem başlatıldı. (ALİ-
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