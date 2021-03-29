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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Zehir tacirleri uyuşturucu maddeyi kağıda emdirmiş

- Zehir tacirleri uyuşturucu maddeyi kağıda emdirmiş

Uyuşturucu madde aranmasından görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Harekete Geç İstihbarat 

-Bulunan maddeden görüntü
-Maddeden fotoğraf

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği öğrenilen araçta çıkan uyuşturucu madde görenlere pes dedirtti. Zehir tacirleri uyuşturucu maddeyi kağıda emdirdiği ortaya çıktı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik timleri çevre illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatının gerçekleşeceği bilgisi üzerine harekete geçti. İstihbarat bilgileri doğrultusunda takibe alınan araç, narkotik timlerince durduruldu. Narkotik arama köpeklerinin araçta yaptığı aramada ortaya çıkan bu kadarına da pes dedirtti. Zehir tacirleri Kannabinoid maddesini kağıda emdirdiği ortaya çıktı. 2 bin 70 kullanımlık olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddenin bulunduğu kağıt ile 2 zehir taciri gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. (FP-MB-Y)
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