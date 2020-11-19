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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Zehir tacirleri 'Takip'e takıldı

Zehir tacirleri 'Takip'e takıldı

'Takip'in aracı araması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Dinlenme Tesisi Cep Telefonu 

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( BURSA )- 'Takip' zehir tacirlerine göz açtırmadı BURSA

- Bursa'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine R.Ö.(41) isimli şahsı fiziki takibe aldı. İstanbul'dan yola çıkan şahsın kullandığı aracı İstanbul-Bursa otoyolunda bulunan dinlenme tesisine kadar takip eden ekipler, burada mola veren R.Ö.'yü yakaladı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gemlik Merkez Jandarma Komutanlığınca ortak yürütülen operasyonla durdurulan araçta ekiplerin dedektör köpeği 'Takip'in belirli noktalarda tepki vermesi üzerine 1 kilogram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde içmekte kullanılan cam aparat ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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