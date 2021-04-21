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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Zehir taciri polislerin dikkati sayesinde yakalandı

Zehir taciri polislerin dikkati sayesinde yakalandı

evde yapılan arama, şahsın adliyeye çıkarılması

( MUĞLA ) - MUĞLA

Uyuşturucu Polis Merkezi Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik 


- Marmaris’te narkotik ekiplerinin sokak denetimlerine takılan şahıs zehir taciri çıktı. Hareketlerinden şüphelenilen O.D nin evinde yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde yakalanırken, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri Beldibi Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada bir şahıstan şüphelenerek durdurdu. Sorgulama yaptıkları 30 yaşındaki O.D ‘nin kimlik taraması yapıldıktan sonra ikametinde arama yapan narkotik ekipleri satışa hazırlanmış halde uyuşturucu madde paketleri, av tüfeği ve yüklü miktarda para buldu. O.D’nin evinden satışa hazırlanmış paketler halinde 564 Gram Esrar,6 Kök Kenevir,2.75 Gram Kenevir Tohumu,1 Adet Hassas Terazi,101 Adet 9 mm Tabanca Fişeği,1 Adet S.V marka Pompalı Av Tüfeği,21 Adet Av Tüfeği Fişeği, 10 bin 800 TL ele geçirildi. O.D polis merkezinde yapılan sorgusunun ardından Marmaris Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılarak “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçlarından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. (GK-OD-Y)
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