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Zara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
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31 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Zara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Zara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

kaza yeri detayları

( SİVAS ) SİVAS

Trafik Kazası 


- Sivas’ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; kaza Sivas - Erzincan Karayolu Sivas’ın Zara ilçesi girişinde yaşandı. Kazada, İ.D. yönetimindeki 45 ADG 651 plakalı otomobil ile A.Y. idaresindeki 35 PEK 87 plakalı otomobil kafa kafaya çapıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan İ.D, A.D, A.D, S.D, A.D. ile D.N.G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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