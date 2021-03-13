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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Zamanın tanıkları antika salonlarını süslüyor

Zamanın tanıkları antika salonlarını süslüyor

Antika dükkanından ve saatlerden genel görüntüler

En Zenginler Saraylar Yurt Dışı Camii 

-Hanifi Özaslan ile röportaj

( GAZİANTEP -ÖZEL)- Sarayların vazgeçilmezi saatler antika salonlarını süslüyor GAZİANTEP

- Sarayları ve köşkleri süsleyen 200 yıllık tarihi saatler, şimdilerde antikacıların koleksiyonlarında sergileniyor. Gaziantep Özaslan Antika Sergi Sarayı'nda bulunan çoğu Avrupa yapımı 200 yıllık tarihi saatler, zamana direniyor. Zamana tanıklık eden tarihi saatler şimdilerde antikacıların salonlarında meraklılarını bekliyor. "Eskiden bu saatler saray ve köşklerde bulunurdu" Tarihi saatlerin, eskiden saraylarda ve zenginlerin evlerinde bulunduğunu belirten Gaziantep Özaslan Antika Sergi Sarayı'nın sahibi Hanifi Özaslan, "Bu saatler eskiden zenginlerin evlerinde bulunurdu. Genelde köşk ve saraylarda bu saatlerden kullanılırdı. Burada saatleri sergiliyoruz. Saatlerin çoğu 1985'li yıllara ait ve Avrupa yapımıdır. Osmanlı'da camii ve sarayda kullanılan saatler var. Saatlerin hepsi 100 ile 200 yıllık saatlerdir. Bu saatler antika niteliği taşıdığı için çok değerli saatlerdir. Genelde yurt dışına çıkan bazı aileler bunları yanlarında götüremedikleri için antikacılara satıyorlar, biz de bunları alıyoruz" diye konuştu.

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