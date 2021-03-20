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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ZAGREB - Hırvatistan'da Kovid-19 önlemlerine karşı gösteri düzenlendi

ZAGREB - Hırvatistan'da Kovid-19 önlemlerine karşı gösteri düzenlendi



: - Pankart detayları - Gösteri yürüyüşünden detaylar - Meydanda toplanan kalabalık detaylarıZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın Zagreb , Osijek, Sibenik, Dubrovnik ve Split şehirlerinde hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemler ve aşılama faaliyetlerine karşı gösteri düzenlendi.
Başkent Zagreb 'de Kral Tomislav Meydanı'nda toplanan maskesiz yüzlerce gösterici, ellerinde, aşı ve salgın önlemleri karşıtı sloganların yer aldığı dövizler taşıdı.

Koronavirüs Kalaba Alabalık Hükümet 

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