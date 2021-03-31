Zaferin başkenti Afyonkarahisar 2022 TEKNOFEST’e aday oldu

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( AFYON KARAHİSAR)- İktidar ve muhalefet bir araya gelip TEKNOFEST’in zaferin başkentinde yapılmasını istedi- İktidar ve muhalefet partileri TEKNOFEST paydasında buluştu AFYON KARAHİSAR



- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) grubu olan iktidar ve muhalefet partilerinin Afyonkarahisar il başkanları ortak bir noktada buluşarak, 2022 yılında yapılacak olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST) Büyük Taarruz ‘un 100. yılında Afyonkarahisar’da yapılmasını istedi.Kentte bir otelde gerçekleştirilen toplantıda AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Yalçın Görgöz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan ile İYİ Parti İl Başkanı Muhammed Mustafa Mısırlıoğlu bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’ın TEKNOFEST 2022’ye ev sahipliği yapması adına taleplerini tek bir ses olarak iletmek için bir araya geldiklerini söyledi.



Uluçay, konuşmasına şöyle devam etti:“1922’de sona eren ve zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'nın 100. Yılı olan 2022’de TEKNOFEST’in gerçekleşmesi, ilimiz için ayrı bir önem ve anlam ifade edeceği gibi dünyaya da net bir mesaj verecektir. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir.”"Organizasyonun zaferin 100. yılında, zaferin şehri Afyonkarahisar’da olması çok önemli"CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz ise, TEKNOFEST’in Afyonkarahisar’da yapılmasını istediklerini ifade ederek, “2022 yılında yapılacak olan TEKNOFEST’in 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz ‘un 100. yılında, Afyonkarahisar’da gerçekleştirilmesi, hem ilimiz hem de ülkemiz açısından çok önemlidir. Afyonkarahisar, İstiklal Savaşının zaferle sonuçlanmasında ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunda çok önemli bir rol üstlenmiştir. Afyonkarahisar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 30 Ağustos 1924 tarihinde yaptığı konuşmasında da ifade ettiği üzere 'Cumhuriyetin temellerinin sağlamlaştırıldığı' bir kuruluş şehridir. Afyonkarahisar, Atatürk’ün Kocatepe’den başlattığı istiklal yürüyüşünün en önemli sembol şehridir. Afyonkarahisar olarak, Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümünde 'İstikbal Göklerdedir' sözünden aldığımız feyzle ve sahip olduğumuz bütün imkanlarımızla TEKNOFEST’i istiyoruz. Aynı zamanda bu organizasyonun Zaferin 100. yılında, Zaferin şehri Afyonkarahisar’da olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Öte yandan MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan ile İYİ Parti İl Başkanı Muhammed Mustafa Mısırlıoğlu, 2022 yılında TEKNOFEST’in Afyonkarahisar’da yapılmasını istediklerine dikkat çekti.Konuşmaların ardından toplantı sona erdi.



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