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Zafer Treni yolcuları sabah namazını Kocatepe’de kıldı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Zafer Treni yolcuları sabah namazını Kocatepe’de kıldı

Zafer Treni yolcuları sabah namazını Kocatepe’de kıldı

Namaz kılınması ve teşbih çekilmesinden farklı planlarda detay

Sabah Namazı Otobüs Karahisar 

-Kocatepe Atatürk Anıtı aynında namaz kılanlardan detay
-Vatandaşlar ile röportaj
-Çorba ikramından görüntü
-İkmal ve Garnizon Komutanlığı’nda görevli bir subay tarafından taarruzu anlatmasından görüntü

( AFYON KARAHİSAR)-Uzun bir aradan sonra Kocatepe’de cemaatle sabah namazı kılındı AFYON KARAHİSAR

- Ankara’dan hareket eden ve 2023 dakikada Büyük Taaruz’un başladığı Afyonkarahisar’ın Kocatepe beldesine ulaşan 99 genç burada yöre halkı ile birlikte sabah namazı kıldı. Vatandaşlar uzun bir aradan sonra Kocatepe’de cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı. Büyük Taarruz ve Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Ankara'dan 99 gençle hareket eden Zafer Treni 2023 dakikalık yolculuğun sonunda Büyük Taaruz’un başladığı Afyonkarahisar’a ulaştı. Gençler tren yolculuğunun ardından otobüsler ile Kocatepe’ye çıktı. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ve protokol üyelerinin de eşlik ettiği gençler sabah namazını yöre halkı ile birlikte Büyük Taarruz’un başladığı Kocatepe’de kıldı. Yöre halkından alınan bilgilerde Kocatepe’de cemaatle birlikte sabah namazının uzun yıllardır kılınmadığı ve bunun aradan geçen yıllarda bir ilk olduğu belirtildi. Sabah namazını kılan vatandaşlar ile birlikte Kocatepe’yi görmeye gelen gençler çok mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade ettiler. Öte yandan, namazın ardından vatandaşlara İkmal ve Garnizon Komutanlığı’nda görevli bir subay tarafından taarruzun nasıl başladığı ile ilgili bir sunum yapıldı. Vatandaşlara ayrıca çorba ikramında da bulunuldu.
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