Zafer Treni, 29 Ağustos’da hareket edecek



- Ak Parti Milletvekili Selim Yağcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel Ankara’dan Balıkesir’e hareket edecek olan Zafer Treni’nin, 29 Ağustos’da yolculuğa başlayacağını duyurdu. AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Zafer Tren’inde Ben de Varım” kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. 29 Ağustos pazar günü Mustafa Kemal Atatürk'ün Dumlupınar'a hareket ettiği saat olan 13.07'de 90 kent konseyi başkanı, şehit ve gazi ailelerinin Anıtkabir'i ziyaret edeceğini açıklayan Selim Yağcı, "Milli Mücadele ruhumuz nasıl Kurtuluş Savaşı dönemimizde bizim için en büyük güçse, bugünde gençliğimiz ve geleceğimiz için o ruha sahip olmamız en büyük gücümüz. İşte bu ruhu canlı tutmak ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına girerken bu ruhu canlandıranları başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vefayla yaad edebilme adına projeyi başlatmak istiyoruz. Mustafa Kemal Ataürk tarafından ilk ve son defa 1924 yılında trenle başlatılan ve Kocatepe Dumlupınar’da son bulan yolculuğu, Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken çok değerli Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanımız ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde hep birlikte başlatmak istiyoruz. Gençlerimize bu yolculuk sırasında Milli Mücadele ruhunun anekdotları ve durak noktaları konusunda bilgiler verilerek, onlara tarihi anları yaşatmayı hedefliyoruz.Musatafa Kemal Atatrürk’ten ilham alarak Anıtkabir’e ziyaretle başlayacağımız yolculukta, Anıttepe’ye Beştepe’ye, Duatepe, Metristepe Kocatepe’ye ve Zafertepe’ye uğrayarak 2023 dakikalık bir yolculukla, Atalarımızı yaad edilecek” diye konuştu.

Hedeflerinin 1 milyon 1922 bin paylaşımın olmasını arzu ettiklerini belirten Yağcı, “Trenimiz, 29 Ağustos saat 19:22’de yolculuğuna başlayacak. Gönlü bu tren seferinde olan, ancak katılmaya imkanı olmayanlar da #Zafertrenindebendevarım paylaşımına destek olarak temsili bir şekilde yolculuğumuza katılmış bulunacaklar” dedi.

Cumhuriyetimizi sahiplenen herkesten destek beklediklerini aktaran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Zafer Treninde Ben de Varım kampanyamıza tüm gençlerimizden ve Cumhuriyetimizi sahiplenen herkesten destek bekliyoruz. Kurtuluş Trenimiz atalarımıza vefa duygusu olarak çıkmış bir projedir. Cumhuriyetimizn 100. Yılına girerken cumhuriyetin bize kazandırdıklarını daha iyi anlıyoruz.Bu projeyle Cumhuriyetimizi kuran başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ecdadımızı yad etme fırsatı yakalayacağız. Biz Kent Konseyi olarak gençlerimizle bu kampanya da yer alacağız. Bütün gençlerimiz davet ediyoruz” şeklinde konuştu.



