Zafer Bayramı fener alayı yürüyüşüyle kutlandı

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gerçekleştirilen fener alayı yürüyüşüne çok sayıda vatandaş katıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü coşku ile kutlanıyor. İzmit Belediyesi kutlamalar kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenledi.

Düzenlenen fener alayı yürüyüşüne İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılan vatandaşlar ellerinde meşaleler ile sokaklarda yürüyüş yaptı. Her yaştan vatandaşın katıldığı fener alayı yürüyüşüyle Zafer Bayramı coşkusu yaşanırken, kutlamalar müzik grubu Mary Jane konseri ve çeşitli etkinliklerle devam edecek. (HY-BCT-

