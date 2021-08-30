Zafer Bayramı etkinliklerinde fener alayı yürüyüşü düzenlendi



- Balıkesir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle düzenlenen Fener Alayı vatandaşlar tarafından yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak olarak düzenlediği fener alayı Balıkesir’de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Gar meydanında başlayan fener alayı ilk olarak Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi, Kızılay Caddesi ve son olarak da Stadyum caddesinden geçilerek Atatürk Anıtı’nda yürüyüş son buldu. Daha sonrasında fener alayı Atatürk Anıtı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla sonlandırıldı. Düzenlenen organizasyonda vatandaşlar tek bir ağızdan marşlar söyledi.



(US-BD)

