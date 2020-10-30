Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Zabıtalardan örnek davranış

Zabıtalardan örnek davranış

Cüzdanın teslim edilmesi

İletişim Cüzdan Bulduk Hassasiyet Kimlik Kartı 

-Hasan Ayaydın'ın konuşması
-Emin Gölgeli'nin konuşması

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğü ekipleri, Koyunoğlu Mahallesinde kurulan pazar alanında yaptıkları denetimlerde, içerisinde kimlik kartı, kredi kart ve paranın olduğu cüzdanı, sahibi Hasan Ayaydın’a teslim etti. Vatandaşların huzuru için görev başında olan Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğü ekipleri, örnek davranışıyla kalplere dokundu. Her hafta Perşembe günleri Koyunoğlu Mahallesinde kurulan pazar alanında devriye görevinde bulunan Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetlemeler sırasında yerde cüzdan buldu. Cüzdanı kontrol eden ekipler, içerisinde bir miktar para, kredi kartları ve kimlik olan cüzdanın sahibi Hasan Ayaydın’a iletişim bilgileri üzerinden ulaştı. Yeşilyurt Belediyesine davet edilen Hasan Ayaydın, Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürü Emin Gölgeli’den cüzdanını teslim aldı. “Bulup getirenlerden Allah razı olsun” Zabıta Müdürlüğü ekiplerine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkürlerini sunan Hasan Ayaydın, “Kaybettiğim cüzdanımı bulmak için çok çaba sarf ettim, her yere baktım ancak bulamadım. Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğü ekiplerinin cüzdanımı bulmasıyla rahatladım, kendilerinden Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“Cüzdanı sahibine teslim ettik, personellerimize teşekkür ediyorum” Cüzdanı Hasan Ayaydın’a teslim eden Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürü Emin Gölgeli ise “Zabıta Müdürlüğü personelimiz, Koyunoğlu mahallemizde kurulan Perşembe pazarındaki devriye görevi sırasında içerisinde kimlik kartı, kredi kart ve paranın olduğu bir cüzdan buldular. İletişim bilgileri üzerinden cüzdanın sahibi olan Hasan Ayaydın’a ulaştık. Hasan kardeşimiz cüzdanı iki gündür arıyormuş, çok mağdur olmuş, kendisini telefon kaydından bulduk, bugünde bir araya gelerek cüzdanını eksiksiz bir şekilde teslim ettik. Cüzdanı bulan personellerimize, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar adına çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için görevimizi aksatmadan sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
ID Card’ın Lansman Partisi Zuma Restaurant’ta YapıldıID Card’ın Lansman Partisi Zuma Restaurant’ta Yapıldı
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı