Zabıtalara yakalanan dilencinin rahatlığı pes dedirtti

-Dilencilerin zabıtalar tarafından yakalanması

-Dilencilerin karakola götürülmesi

-Dilencilerin üzerlerinden çıkan paralar

-Dilencilere yapılan işlemlerden detaylar



( ESKİŞEHİR ) -- Duygu sömürüsü için çocuklarını kullanan dilenciler Zabıta ekiplerinden kaçamadı- Çocuklarıyla duygu sömüren dilencilerin üzerinden 225 lira çıktı ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından cuma namazı sonrası düzenlenen dilenci operasyonunda yakalanan bir dilencinin topladığı parayla çocuğuna dondurma aldıktan sonra rahat tavırlarla zabıta aracına binmesi pes dedirtti. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri, Cuma Namazı sonrası cemaatten para isteyen dilencilere operasyon düzenlendi.

Çocuklarını yanlarında gezdirerek vatandaşlardan duygu sömürüsüyle para isteyen dilenciler, yakalandıkları Zabıta ekiplerine direndi. Dilencilik yaptıklarını inkâr etmelerine rağmen Zabıta ekiplerince karakola götürülen dilenciler, vatandaşın tepkisiyle de karşılaştı. Yanlarındaki 5 çocukla birlikte karakola götürülen 4 kadının dilendikleri paraları koydukları poşetlerinden yaklaşık 225 lira para çıktı. Yetişkin olan 4 dilenciye idari yaptırım tutanağı düzenlenirken, el konulan paraların kamuya aktarımı için tespit tutanağı düzenlendi.

İşlemlerinin ardından dilenciler, çocuklarıyla birlikte serbest bırakıldı. “Neden çalışmıyorsun? Çocuklarına yazık değil mi?” Dilencilere yönelik operasyonun gerçekleştirildiği Hamamyolu caddesinden geçen bir vatandaşın, dilenciye dönerek, “Neden çalışmıyorsun? Çocuklarına yazık değil mi?” diyerek tepki gösterdi. Ekip aracı beklerken dondurma aldılar Yakalan dilencilerin Zabıta karakoluna götürülmesi için ekip otomobili beklenirken dilenerek topladıkları paralarla çocuğuna dondurma alan dilenci rahatlığı şaşkınlık oluşturdu. (AFÇ-

