Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Zabıtadan yürekleri ısıtan hareket...Soğuktan bitkin düşen köpeğin imdadına ekipler yetişti

Zabıtadan yürekleri ısıtan hareket...Soğuktan bitkin düşen köpeğin imdadına ekipler yetişti

ZABITA KÖPEĞE YARDIM EDERKEN DETAY

Rehabilitasyon Sokak Köpeği Hafta Sonu Rehabilitasyon Merkezi Kar Yağışı 

-DETAYLAR

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bitkin düşen köpeğin imdadına yetişti. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bir sokak köpeğinin soğuktan dolayı bitkin düştüğünü fark eden Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri kayıtsız kalmadı. Köpeğin kapı önünde yattığını gören personeller, üşümesini engellemek için üstüne bir battaniye örtüp Veteriner İşler Müdürlüğüne haber verdi. Bulunduğu yerden Yalova Belediyesi ekipleri tarafından alınan köpek rehabilitasyon merkezine götürülerek müşahede altına alındı. Karnı doyurulan ve sağlık kontrolünden geçirilen köpek hava şartları düzelene kadar rehabilitasyon merkezinde misafir edilecek. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu yağan yoğun kar yağışında sokakta kalan can dostlarını unutmadı. Yapılan besleme çalışmasında 400 kiloya yakın kedi ve köpek maması dağıtımı yapıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldıŞanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı