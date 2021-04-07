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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Zabıta tarihi geçmiş 6 bin 287 ürünü imha etti

Zabıta tarihi geçmiş 6 bin 287 ürünü imha etti

Tarihi geçen ürünler

Son Kullanma Tarihi Zabıta 

-Zabıtalardan detaylar
-İmha edilen ürünlerden detaylar
-Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun röportajı
-Genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ön planda tutan gıda denetimleri kapsamında son kullanma tarihleri geçmiş ve üretim sorunu olan ürünlere imha edilmek üzere el koydu. Şahinbey Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri iş yerlerine yaptığı denetimler sonrasında 6 bin 287 adet son kullanma tarihi geçmiş ve üretim sorunu olan gıda ürünlerine el koyarak imha etti. "Halkımızın sağlığı ve huzuru için çalışıyoruz" Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu zabıta ekiplerinin vatandaşın sağlığı için gece gündüz çalıştığını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak zabıta ekiplerimizin denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Zabıta ekiplerimizin yaptığı denetimler sonrasında son kullanma tarihi geçmiş 6 bin 287 çeşit ürüne imha edilmek üzere el konuldu. Bu ürünlerin bir kısmında üretim sıkıntısı bulunuyor. Şahinbey Belediyesi olarak 2020 yılı içerisinde 220 bin iş yeri denetledik. Bu yılda denetimlerimizi halkımızın sağlığı ve huzuru için sürdüreceğiz” dedi.

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