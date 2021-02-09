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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Zabıta memuruna görevi başında doğum günü sürprizi

Zabıta memuruna görevi başında doğum günü sürprizi

Pastanın getirilmesi detay

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-Kutlama detay
-Zabıtalar detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli bir zabıta memuruna İstiklal Caddesi’nde görevi başında doğum günü sürprizi yapıldı. Doğum günü pastasını ise aynı alanda görevli bir kadın polis memuru tarafından hazırlandı. Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan Batuhan Özziyal için mesai arkadaşları İstiklal Caddesi üzerinde görevli olduğu alanda doğum günü sürprizi yaptı. Doğum günü pastasını ise o esnada aynı alanda görevli olan bir kadın polis hazırladı. Hazırlanan pasta kadın polis tarafından getirilerek hep birlikte Özziyal’ın doğum günü kutlandı. Sürpriz karşısında çok şaşıran zabıta memuru, arkadaşlarına bu özel gününü unutmadıkları için teşekkür etti. Mumların söndürülmesinin ardından pasta zabıta memurları tarafından ortak tüketildi. (EG-
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