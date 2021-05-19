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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Zabıta memuru dinlenme odasından göğsünden vurulmuş halde ölü olarak bulundu

- Zabıta memuru dinlenme odasından göğsünden vurulmuş halde ölü olarak bulundu

olay yeri

( EDİRNE ) EDİRNE

Polis Zabıta Memuru Memur Zabıta Polis Ekipleri 


- Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli 50 yaşındaki Hasan Direk, zabıtalar için ayrılan dinlenme odasında ölü bulundu. Zabıta memurunun intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Olay bugün 17.00 sıralarından Keşan Belediye Kompleksi'nde meydana geldi. İddiaya göre,30 yıllık zabıta memuru Hasan Direk, görevi sırasında mesai arkadaşlarının yanından ayrılarak dinlenme yerine geçti. Bir süre sonra zabıta memuru arkadaşları Direk'i arayarak kendisini araçla alacaklarını söyledi.

Aradan 5 dakika kadar geçtikten sonra Direk'in bulunduğu yere gelen zabıta memurları kendisini bir süre bekledi ama gelen olmadı. Sonrasında dinlenme yerine geçen zabıtalar, Direk'i kanlar içinde buldu. Direk'e ait tüfekle göğsünden vurulmuş olarak gören mesai arkadaşları durumu polise ihbar etti. Olayın haber verilmesinin ardından bölgeye polis ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, savcı ve adli tabibin incelediği Direk'in cansız bedeni, daha sonra Keşan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelerek, bilgi aldı. Helvacıoğlu, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtilken, gözyaşlarını tutamayan Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz ise, “Çok sevdiğimiz bir mesai arkadaşımızdı. Allah hepimize sabır versin” dedi.
Yine iddiaya göre, Direk'in cansız bedeninin yanında bir mektup bulunduğu öğrenilirken, intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (EA-
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