Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Zabıta ekibi eline megafonu alıp uyardı

Zabıta ekibi eline megafonu alıp uyardı

Detay Görüntü

Pazarcı Alışveriş Alabalık Hijyen Denetimi Pazarcı Esnafı 

-Genel Görüntü
-Pazar Denetim Görüntü

( İSTANBUL )-Zeytinburnu'nda Covid-19 denetimi İSTANBUL

- İstanbul’da son günlerde artan Covid-19 vakalarına ilişkin Zeytinburnu Belediyesi ekiplerince maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Son günlerde artan korona virüs vakalarının ardından art arda tedbirler gelmeye başladı.
Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği Covid-19 genelgesi kapsamında Zeytinburnu Kaymakamlığı ve Zeytinburnu Belediyesi ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti. Denetimler kapsamında bir pazarda bulunan vatandaşlar tek tek uyarıldı. Vatandaşlardan özellikle maske, mesafe ve hijyene uyulması istendi. Öte yandan zabıta ekipleri de ellerine aldıkları megafonlar ile gün boyu tedbirleri hatırlatarak vatandaşları uyardı. Denetimlerin vatandaşın lehine olduğunu ifade eden Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney “Kurallara uyduğunuz müddetçe bu hastalığın üstesinden geleceğiz. Gönül ister ki bu pazarlar daha kalabalık olsun. Hastalık bittikten sonra esnafımız en iyi şekilde işlerini yapacak” dedi.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise “Zeytinburnu Belediyesi olarak Zeytinburnu pazarlarımızda pazarcı esnafımızla birlikte titizlikle kuralları uyguluyoruz. İlk günden itibaren pazara gelen bütün hemşerilerimizin maskelerini dağıtıyoruz. Burada bütün pazar boyunca el sürülmemesi için uyarılarımız var. Ana yerlerde kontrollerimiz yapılıyor. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Korona virüs ile ilgili daha yoğun bir mücadele içerisine giriyoruz. Değerli İstanbullulardan ve Zeytinburnulu vatandaşlarımızdan ricamız pazar alışverişlerini akşama bırakmasınlar” şeklinde konuştu.
Zeytinburnu'nda pazarcı olan Turcan Pala, “Zeytinburnu Belediyesi yaptığı denetimler gayet güzel. Yapılması gereken şeyler bunlar. Halk için bunlar gerekli önlemler. Halk zaten pek kendine dikkat etmiyor. Esnaf arkadaşlarda elinden geldiği kadarıyla belediye ekiplerine yardımcı olmaya çalışıyorlar” açıklamasına yer verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı