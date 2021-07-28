Zabıta bu kez pazarcıların tahsis alanlarını denetledi

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( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Çarşamba Pazarı'nda tezgâhların başkasına kiralaması denetimle engellenmeye çalışılıyor- Tezgâhlarda tahsis edilen kişinin kendisi veya SGK kayıtlı çalışanı olup olmadığı denetlendi, karşılaşılan aykırı durumlarda ceza tutanağı düzenlendi ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, şehrin en kalabalık Çarşamba pazarında denetim gerçekleştirdi. Eskişehir’de yaklaşık 700 pazarcının satış yaptığı şehrin en büyük semt pazarı olan Çarşamba Pazarı’nda bugün denetim yapıldı. Farklı illerden de pazarcıların geldiği Çarşamba Pazarı’nda Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, pazarcı esnafına tahsis edilen yerlerde satış yapan kişiler kontrol edildi. Pazar tezgâhında tahsis edilen kişinin kendisi veya SGK kayıtlı çalışanı olup olmadığı denetlenirken, karşılaşılan aykırı durumlarda ceza tutanağı düzenlendi.

Tezgâh açma hakkı verilen kişilerin kendisine tahsis edilen alanı bir başkasına kiralamasının yasak olduğu semt pazarlarında denetimlerle haksız kazancın önüne geçilmesi hedefleniyor.

